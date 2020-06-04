Проект «Стена». Фото: Гордон

https://racurs.ua/n139276-za-5-let-proekt-stena-vypolnen-lish-na-40-dokument.html

Ракурс

Проект «Стена» предусматривает строительство вдоль всей украинско-российской границы заградительного сооружения. Однако по состоянию на 26 мая 2020 года проект выполнен лишь на 40%, а ведь с момента начала его реализации прошло уже пять лет.

Об этом свидетельствуют данные, полученные от Государственной пограничной службы Украины, сообщает экспертная организация StateWatch.

Финансирование проекта осуществляется из государственного бюджета согласно программе «Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы». В этом году предусмотрено финансирование программы в сумме 400 млн грн.

По состоянию на 1 июня на строительство стены потрачено лишь 53 млн грн.

На проект с начала его реализации было выделено 1,7 млрд грн. Ранее планировалось, что проект будет полностью завершен в 2018 году, но затем срок сдачи объекта был перенесен на 2021 год.

В ГПС заявляют, что в связи с сокращением финансирования и подорожанием стоимости работ необходимо срок сдачи объекта перенести на 2025 год. Соответствующий проект уже был подан на рассмотрение Кабинета министров.

Как ранее писал «Ракурс», в феврале 2019 года ГПС сообщала, что проект «Стена» реализован на 30%. Это означает, что более чем за год было выполнено всего 10% от запланированного объема работ.