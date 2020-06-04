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Ракурс
Проект «Стена». Фото: Гордон

«Стена» на границе с Россией за 5 лет выросла лишь на 40% (ДОКУМЕНТ)

4 июн 2020, 17:27
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Проект «Стена» предусматривает строительство вдоль всей украинско-российской границы заградительного сооружения. Однако по состоянию на 26 мая 2020 года проект выполнен лишь на 40%, а ведь с момента начала его реализации прошло уже пять лет.

Об этом свидетельствуют данные, полученные от Государственной пограничной службы Украины, сообщает экспертная организация StateWatch.

Копия ответа Государственной пограничной службы. Фото: StateWatch

Финансирование проекта осуществляется из государственного бюджета согласно программе «Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы». В этом году предусмотрено финансирование программы в сумме 400 млн грн.

По состоянию на 1 июня на строительство стены потрачено лишь 53 млн грн.

Копия ответа Государственной пограничной службы. Фото: StateWatch

На проект с начала его реализации было выделено 1,7 млрд грн. Ранее планировалось, что проект будет полностью завершен в 2018 году, но затем срок сдачи объекта был перенесен на 2021 год.



В ГПС заявляют, что в связи с сокращением финансирования и подорожанием стоимости работ необходимо срок сдачи объекта перенести на 2025 год. Соответствующий проект уже был подан на рассмотрение Кабинета министров.

Как ранее писал «Ракурс», в феврале 2019 года ГПС сообщала, что проект «Стена» реализован на 30%. Это означает, что более чем за год было выполнено всего 10% от запланированного объема работ.


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