Проект «Стіна». Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n139276-stina-na-kordoni-z-rosiieu-za-5-rokiv-zrosla-lyshe-na-40-dokument.html

Ракурс

Проект «Стіна» передбачає будівництво уздовж усього українсько-російського кордону загороджувальної споруди. Однак станом на 26 травня 2020 року проект виконано лише на 40%, хоча з моменту початку його реалізації пройшло вже п’ять років.

Про це свідчать дані, отримані від Державної прикордонної служби України, повідомляє експертна організація StateWatch.

Фінансування проекту здійснюється з державного бюджету згідно з програмою «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону». У цьому році передбачено фінансування програми в сумі 400 млн грн.

Станом на 1 червня на будівництво стіни витрачено лише 53 млн грн.

На проект з початку його реалізації було виділено 1,7 млрд грн. Раніше планувалося, що проект буде повністю завершено у 2018 році, але потім термін здачі об'єкту було перенесено на 2021 рік.

У ДПС заявляють, що у зв’язку зі скороченням фінансування і подорожчанням вартості робіт необхідно термін здачі об'єкту перенести на 2025 рік. Відповідний проект вже було направлено на розгляд Кабінету міністрів.

Як раніше писав «Ракурс», у лютому 2019 року ДПС повідомляла, що проект «Стіна» реалізовано на 30%. Це означає, що більш ніж за рік було виконано лише 10% від запланованого обсягу робіт.