Апарати ШВЛ. Фото: medcv.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n139275-gospital-mvs-vidmovyvsya-vid-vje-proplachenyh-aparativ-shvl-bo-hoche-otrymaty-yih-zadarma.html

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Центральний госпіталь МВС передумав купувати вже проплачені апарати штучної вентиляції легень.

За апарати ШВЛ на рахунок новоствореної фірми перерахували 51 млн грн, ці гроші пролежали на рахунку три тижні. Після цього платіж повернувся в госпіталь. Адміністрація медзакладу пояснила, що вирішила відмовитися від закупівлі через волонтерів. Про це 4 червня повідомляє Bihus.Info.

Зазначається, що у квітні медичний заклад підписав договір про купівлю 50 апаратів ШВЛ. Це обладнання коштувало 51 млн 150 тис. грн. Всю суму перерахували на рахунок фірми «Мрія-Медікал», яка була створена за 90 днів до проведення тендеру. У травні госпіталь відмовився від угоди.

Керівництво пояснило, що зникла потреба у закупівлі додаткового обладнання. Госпіталь наразі має 16 робочих апаратів ШВЛ. Ще 30 таких апаратів пообіцяла надати благодійна організація. Таким чином відпала необхідність купувати нові апарати.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у травні заявляв, що усі співробітники Національної поліції та військовослужбовці Національної гвардії пройдуть тести на COVID-19. Геращенко запевняв, що медичні заклади Міністерства внутрішніх справ забезпечені апаратами штучної вентиляції легень.