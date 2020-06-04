Аппараты ИВЛ. Фото: medcv.gov.ua

https://racurs.ua/n139275-gospital-mvd-otkazalsya-ot-uje-proplachennyh-apparatov-ivl-potomu-chto-hochet-poluchit-ih-darom.html

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Центральный госпиталь МВД передумал покупать уже проплаченные аппараты искусственной вентиляции легких.

За аппараты ИВЛ на счет новосозданной фирмы перечислили 51 млн грн, эти деньги пролежали на счете три недели. После этого платеж вернулся в госпиталь. Администрация медучреждения пояснила, что решила отказаться от закупки из-за волонтеров. Об этом 4 июня сообщает Bihus.Info.

Отмечается, что в апреле медицинское учреждение подписал договор о покупке 50 аппаратов ИВЛ. Это оборудование стоило 51 млн 150 тыс. грн. Всю сумму перечислили на счет фирмы «Мечта-Медикал», которая была создана за 90 дней до проведения тендера. В мае госпиталь отказался от сделки.

Руководство объяснило, что исчезла потребность в закупке дополнительного оборудования. Госпиталь имеет 16 рабочих аппаратов ИВЛ. Еще 30 таких аппаратов пообещала предоставить благотворительная организация. Таким образом отпала необходимость покупать новые аппараты.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в мае заявлял, что все сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии пройдут тесты на COVID-19. Геращенко уверял, что медицинские учреждения Министерства внутренних дел обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких.