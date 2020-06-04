Новости авиации: Стамбул ускорил возобновление авиасообщения с Украиной после карантина, фото — logupdateafrica.com

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Ракурс

Авиасообщение между Турцией и Украиной откроется на две недели раньше, чем это ранее заявляли в Стамбуле.

Турция возобновляет полеты с 40 странами уже с 10 июня. Из Украины первые рейсы в Турцию полетят 15 июня. Об этом заявил министр транспорта Турции Адиля Караисмаилоглу.

На сайте авиакомпании Turkish Airlines билеты на некоторые рейсы из Киева в Стамбул уже выкуплены.

С 10 июня турецкие самолеты полетят в Болгарию, Катар, Грецию и Бахрейн. Стамбул договорился об открытии неба с Украиной, Казахстаном, Беларусью, Италией и другими странами.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона готова с 1 июля восстановить регулярное авиасообщение с Украиной и принимать украинских туристов.

Напомним, что с 15 июня Кабмин планирует восстановить международное авиасообщение. Лоукостер Ryanair хочет уже в июле возобновить регулярные перелеты между Украиной и Италией.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий 1 июня рассказывал, что будут восстановлены наиболее популярные туристические направления: Турция, Греция, Кипр и Грузия.

Авиакомпании WizzAir, LOT и «Белавиа» уже начали продажу билетов на рейсы из аэропорта «Киев».