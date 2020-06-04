В России город закрывают на карантин. Фото: РБК

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Коронавирус в России подтвержден у более чем 440 тыс. человек. Из-за вспышки коронавируса власти решили закрыть на карантин город Северодвинск в Архангельской области.

В этом городе зарегистрировано более 1,2 тыс. инфицированных. Большинство их них — работники оборонных предприятий «Северное машиностроительное предприятие» («Севмаш») и судоремонтного завода «Звездочка». В связи с этим власти города решили ввести ограничения на въезд и выезд. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Город закрывают на карантин с 00.00 6 июня. Пускать в город будут только тех, кому нужно въезжать и выезжать для исполнения должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью, а также сотрудников специальных служб. Однако все эти лица должны будут предоставлять документы, подтверждающие, что они могут передвигаться по городу.

На въездах и выездах установят КПП. Они будут работать круглосуточно. На дорогах, с помощью которых можно объехать КПП, будут дежурить патрули.

Крупным заводам Северодвинска рекомендовали прекратить перевозку работников, которые живут в других районах области. Это, в частности, касается заводов «Севмаш», «Звездочка» и других судостроительных предприятий города.

Известно, что 26 мая в Северодвинске от коронавируса умер работник «Звездочки». В тот день на заводе насчитывалось 90 больных коронавирусом. В то же время на «Севмаше» было 197 больных сотрудников. На «Севмаше» работает почти 30 тыс. человек, на «Звездочке» — около 11 тыс.

Как сообщалось, в России 3 июня начались испытания новой вакцины от коронавируса. Для проверки вакцины отобраны 50 военнослужащих, в том числе пять женщин.