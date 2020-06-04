У Росії місто закривають на карантин. Фото: РБК

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Коронавірус у Росії діагностований у понад 440 тис. осіб. Через спалах коронавірусу влада вирішила закрити на карантин місто Сєверодвінськ в Архангельській області.

У цьому місті зареєстровано понад 1,2 тис. інфікованих. Більшість із них — працівники оборонних підприємств «Севмаш» і судноремонтного заводу «Звездочка». У зв’язку з цим влада міста вирішила ввести обмеження на в’їзд і виїзд. Про це повідомляється на сайті уряду регіону.

Місто закривають на карантин з 00.00 6 червня. Пускатимуть до міста тільки тих, кому потрібно в’їжджати і виїжджати для виконання посадових обов’язків або для звернення за медичною допомогою, а також співробітників спеціальних служб. Проте всі ці особи повинні будуть надавати документи, які підтверджують, що вони можуть пересуватися містом.

На в’їздах і виїздах встановлять КПП. Вони будуть працювати цілодобово. На дорогах, якими можна об’їхати КПП, чергуватимуть патрулі.

Великим заводам Сєверодвінська рекомендували припинити перевезення працівників, які живуть в інших районах області. Це, зокрема, стосується заводів «Севмаш», «Звездочка» та інших суднобудівних підприємств міста.

Відомо, що 26 травня в Сєверодвінську від коронавірусу помер працівник «Звездочки». У той день на заводі налічувалося 90 хворих на коронавірус. Водночас на «Севмаше» було 197 хворих співробітників. На «Севмаше» працює майже 30 тис. осіб, на «Звездочке» — близько 11 тис.

Як повідомлялося, в Росії 3 червня почалися випробування нової вакцини від коронавірусу. Для перевірки вакцини відібрані 50 військовослужбовців, зокрема п’ятеро жінок.