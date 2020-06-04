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Стамбул прискорив повернення авіасполучення з Україною: стала відома дата відновлення польотів, фото — logupdateafrica.com

Стамбул прискорив повернення авіасполучення з Україною: стала відома дата старту польотів

4 чер 2020, 16:53
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Авіасполучення між Туреччиною та Україною відкриється на два тижня раніше, ніж це раніше заявляли у Стамбулі.

Туреччина відновлює польоти з 40 країнами вже з 10 червня. З України перші рейси в Туреччину полетять 15 червня. Про це заявив міністр транспорту Туреччини Аділя Караісмаілоглу.

На сайті авіакомпанії Turkish Airlines квитки на деякі рейси з Києва до Стамбулу вже викуплені.

Стамбул прискорив повернення авіасполучення з Україною: стала відома дата відновлення польотів, скріншот Turkish Airlines

З 10 червня турецькі літаки полетять в Болгарію, Катар, Грецію та Бахрейн. Стамбул домовився про відкриття неба з Україною, Казахстаном, Білоруссю, Італією та іншими країнами.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецька сторона готова з 1 липня відновити регулярне авіасполучення з Україною і приймати українських туристів.

Нагадаємо, що саме з 15 червня український уряд планує відновити міжнародне авіасполучення. Лоукостер Ryanair хоче вже у липні почати регулярні перельоти між Україною та Італією.



Міністр інфраструктури Владислав Криклій 1 червня розповідав, що будуть відновлені найбільш популярні туристичні напрямки: Туреччина, Греція, Кіпр та Грузія.

Авіакомпанії WizzAir, LOT і «Белавіа» вже почали продаж квитків на рейси з аеропорту «Київ».


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