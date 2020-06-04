Потяги «Укрзалізниці». Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n139280-ukrzaliznycya-pryznachyla-dodatkovi-potyagy-na-triycu-kudy-mojna-poyihaty-na-svyato-infografika.html

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«Укрзалізниця» призначила до Трійці низку додаткових регіональних поїздів.

Потяги курсуватимуть напередодні та після свята — з 5 по 9 червня. Щодня їздитимуть потяги № 864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський, № 884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський, № 888/887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів, № 896/895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський, № 880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів (призначене курсування на 8 червня). Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

У компанії додали, що 5 червня у перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого сполучення у напрямку західних областей. Продаж квитків відкрито на 50% місць у вагонах, квитки можна купити у залізничних касах та через сайт «Укрзалізниці».

Як відомо, у потяги пасажирів впускатимуть лише у масках, а при вході у вагони нічних поїздів та поїздів «Інтерсіті» здійснюватиметься температурний скринінг. Пасажири повинні дотримуватися соціальної дистанції та користуватися санітайзерами для рук.

Нагадаємо, з 1 червня пасажири можуть придбати квитки на потяги «Укрзалізниці» одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45−60, як було раніше.