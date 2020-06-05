Олег Ляшко про повернення в Раду: Я виграю вибори на окрузі покійного Давиденка

https://racurs.ua/ua/n139314-oleg-lyashko-pro-povernennya-v-radu-ya-vygrau-vybory-na-okruzi-pokiynogo-davydenka.html

Ракурс

Олег Ляшко, екс-нардеп та лідер Радикальної партії, може повернутися у Верховну Раду в разі перемоги на дочасних виборах, які має оголосити Центральна виборча комісія у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка. Йдеться про 208-й округ у Чернігівській області.

Коли одразу після цієї трагічної події почали говорити про вибори… Це взагалі аморально… Та хай хоч дев’ять днів пройде… У мене були не прості стосунки з Давиденком, він був потужний депутат і багато зробив для Чернігівщини, — розповів Олег Ляшко в ефірі каналу «Україна 24».

Він додав, що у 2012 році на цьому окрузі йому вже доводилося вигравати вибори «з феноменальним успіхом».

Це був один з найкращих результатів в Україні. Після цього на цьому окрузі мої земляки двічі обирали Давиденка… У нас там дуже потужна підтримка і за мене голосували на президентських, і на парламентських виборах, тому ми цей округ нікому не віддамо. Я піду на цей округ і виграю вибори, — заявив Ляшко.

Екс-нардеп каже, що «усі хочуть, щоб він повернувся в парламент».

Бо Рада без Ляшка — як село без церкви. Але зараз, зверніть увагу, парламент затягує з призначенням виборів. Це рішення Рада мала б ухвалити цього тижня, але спеціально не ухвалює з однієї причини — вони бояться програти, — переконує радикал.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що смерть нардепа Валерія Давиденка відкрила шлях до проведення дочасних виборів на вакантне місце у Верховній Раді від 208-го округу Чернігівської області. Торік покійний парламентар обіграв на цьому окрузі представника «Слуги народу», третім тоді фінішував висуванець «Батьківщини».

До Давиденка цей округ називали вотчиною Ляшка. У 2014 році Радикальна партія Ляшка на 208-му окрузі взяла перше місце, набравши майже 24%. Це був єдиний округ в країні, де вони одержали перемогу. За даними ЗМІ, конкурентом Ляшка, ймовірно, стане екс-глава Офісу президента Андрій Богдан. Не виключено, що своїх кандидатів також представлять «Європейська солідарність», «Батьківщина» та ОПЗЖ.