Названі вимоги МВФ. Фото: uazmi.org

https://racurs.ua/ua/n139313-memorandum-z-mvf-u-kabmini-povidomyly-chy-pidvyschuvatymut-pensiynyy-vik-ta-taryfy.html

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Меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає низку умов, які Україна повинна виконати для отримання позики.

Збільшення тарифів для населення в угоді з МВФ не передбачається. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, йдеться на сайті міністерства.

Зараз ціна, яка була у попередньому опалювальному сезоні, яка зараз у всіх нормативних документах, більше 4 тис. грн. На ринку фактична ціна — 2 тис. 275 грн. Це ціна травня. Тобто ціна буде знижена. Відповідно до цих умов на опалювальний сезон ціна буде знижена, — розповів урядовець.

Крім того, за словами Марченка, не відповідає дійсності інформація про створення поняття «гарантованого мінімального доходу».

Міністр додав, що очікуються медична та освітня реформи. А реформа податкової системи передбачає створення єдиної юридичної особи в державній податковій службі, державній митній службі.

Щодо пенсійної реформи, то МВФ рекомендує Україні, не робити виключення в плані пенсій, а також не робити пільгових пенсій для суддів, прокурорів. Марченко переконує, що поки не планується підвищення пенсійного віку.

Про підвищення пенсійного віку не йдеться. Категорично не йдеться, — наголосив чиновник.

Про вимоги МВФ говорили і сьогодні у Верховній Раді. Під час години запитань до уряду нардеп Олександр Дубинський заявив, що Фонд вимагає підвищити тариф на тепло, скасувати соціальну ціну на газ, продати всі держпідприємства і мати механізм призначення суддів. Парламентар поцікавився у прем'єра, чи включать ці пункти в програму роботи уряду, чи уряд й надалі обманюватиме суспільство.

Натомість прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ця інформація частково не збігається. А міністр фінансів запевнив, що тарифи підвищуватися не будуть.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що новий меморандум з МВФ призведе до зниження тарифів на комунальні послуги для населення. Це станеться тому, що сьогодні ціна газу нижче ніж в тарифах майже в два рази.