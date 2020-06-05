Кулеба розповів, коли ЄС відкриє кордони для українців. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n139312-kuleba-rozpoviv-koly-ies-vidkryie-kordony-dlya-ukrayinciv.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу досі не вщухає, проте деякі країни світу вже відкривають свої кордони. Зокрема, країни Європейського Союзу з 15 червня скасовують заборону на в’їзд громадян понад 100 країн. Проте України у цьому списку немає.

Міністерство закордонних справ пояснило, що Україна не потрапила до цього списку через кількість хворих на коронавірус на 100 тис. населення. У нашій країні цей показник перевищує встановлену норму. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час години запитань до уряду 5 червня.

За його словами, у країн-партнерів немає проблем із довірою до української статистики або кількості зроблених тестів.

Це проблема цифр як таких, тому що встановлений певний ліміт кількості хворих на 100 тис. населення. Ми знаходимося дуже близько до цього порогу і навіть незначне покращення ситуації в Україні дозволить нам вписатися у стандарти. Тоді в’їзди для українців будуть відкриті, — зазначив Кулеба.





Він зазначив, що наразі Україна веде перемовини з низкою країн, до яких найчастіше подорожують українці влітку. Кулеба також додав, що питання відкриття кордонів є особливо важливим, тому він особисто його контролює.

Нагадаємо, раніше Туреччина заявила, що готова з 1 липня відновити регулярне авіасполучення з Україною і приймати українських туристів.