Кулеба рассказал, когда ЕС откроет границы для украинцев. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n139312-kuleba-rasskazal-kogda-es-otkroet-granicy-dlya-ukraincev.html

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Эпидемия коронавируса до сих пор не утихает, однако некоторые страны мира уже открывают свои границы. В частности, страны Европейского Союза с 15 июня отменяют запрет на въезд для граждан более 100 стран. Однако Украины в этом списке нет.

Министерство иностранных дел объяснило, что Украина не попала в этот список из-за количества больных коронавирус на 100 тыс. населения. В нашей стране этот показатель превышает установленную норму. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время часа вопросов к правительству 5 июня.

По его словам, у стран-партнеров нет проблем с доверием к украинской статистике или количеству сделанных тестов.

Это проблема цифр как таковых, так как установлен определенный лимит количества больных на 100 тыс. населения. Мы находимся очень близко к этому порогу и даже незначительное улучшение ситуации в Украине позволит нам вписаться в стандарты. Тогда въезд для украинцев будет открыт, — отметил Кулеба.





Он добавил, что сейчас Украина ведет переговоры с рядом стран, в которые чаще всего путешествуют украинцы летом. Кулеба также отметил, что вопрос открытия границ особенно важен, поэтому он лично его контролирует.

Напомним, ранее Турция заявила, что готова с 1 июля восстановить регулярное авиасообщение с Украиной и принимать украинских туристов.