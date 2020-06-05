Меморандум с МВФ: в Кабмине сообщили, будут ли повышать пенсионный возраст и тарифы

Названы требования МВФ. Фото: uazmi.org

https://racurs.ua/n139313-memorandum-s-mvf-v-kabmine-soobschili-budut-li-povyshat-pensionnyy-vozrast-i-tarify.html

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Меморандум с Международным валютным фондом предусматривает ряд условий, которые Украина должна выполнить для получения займа.

Увеличение тарифов для населения в соглашении с МВФ не предвидится. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, говорится на сайте министерства.

Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне, которая сейчас во всех нормативных документах, более 4 тыс. грн. На рынке фактическая цена — 2 тыс. 275 грн. Это цена мая. То есть цена будет снижена. Согласно этих условий на отопительный сезон цена будет снижена, — рассказал чиновник.

Кроме того, по словам Марченко, не соответствует действительности информация о создании понятия «гарантированного минимального дохода».

Министр добавил, что ожидаются медицинская и образовательная реформы. А реформа налоговой системы предусматривает создание единого юридического лица в государственной налоговой службе, государственной таможенной службе.

Относительно пенсионной реформы, то МВФ рекомендует Украине, не делать исключения в плане пенсий, а также не делать льготных пенсий для судей, прокуроров. Марченко убеждает, что пока не планируется повышение пенсионного возраста.

О повышении пенсионного возраста речь не идет. Категорически не идет, — подчеркнул чиновник.

О требованиях МВФ говорили и сегодня в Верховной Раде. Во время часа вопросов к правительству нардеп Александр Дубинский заявил, что Фонд требует повысить тариф на тепло, отменить социальную цену на газ, продать все госпредприятия и иметь механизм назначения судей. Парламентарий поинтересовался у премьера, включат ли эти пункты в программу работы правительства, или правительство и в дальнейшем будет обманывать общество.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что эта информация частично не совпадает. А министр финансов заверил, что тарифы повышаться не будут.

Напомним, премьер Денис Шмигаль заявлял, что новый меморандум с МВФ приведет к снижению тарифов на коммунальные услуги для населения. Это произойдет потому, что сегодня цена газа ниже чем в тарифах почти в два раза.