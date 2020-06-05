Олег Ляшко о возвращении в Раду: Я выиграю выборы на округе покойного Давыденко

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Ракурс

Олег Ляшко, экс-нардеп и лидер Радикальной партии, может вернуться в Верховную Раду в случае победы на досрочных выборах, которые должна объявить Центральная избирательная комиссия в связи со смертью нардепа Валерия Давиденко. Речь идет о 208-ом округе в Черниговской области.

Когда сразу после этого трагического события начали говорить о выборах… Это вообще аморально… Да пусть хоть девять дней пройдет… У меня были не простые отношения с Давыденко, он был мощным депутатом и много сделал для Черниговщины, — рассказал Олег Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что в 2012 году на этом округе ему уже приходилось выигрывать выборы «с феноменальным успехом».

Это был один из лучших результатов по Украине. После этого на этом округе мои земляки дважды избирали Давыденко… У нас там очень мощная поддержка и за меня голосовали на президентских и на парламентских выборах, поэтому мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы, — заявил Ляшко.

Экс-нардеп убежден, что «все хотят, чтобы он вернулся в парламент».

Потому что Рада без Ляшко — как село без церкви. Но сейчас, обратите внимание, парламент затягивает с назначением выборов. Это решение Рада должна была бы принять на этой неделе, но специально не принимает по одной причине — они боятся проиграть, — убеждает радикал.

Ранее «Ракурс» сообщал, что смерть нардепа Валерия Давиденко открыла путь к проведению досрочных выборов на вакантное место в Верховной Раде от 208-го округа Черниговской области. В прошлом году покойный парламентарий обыграл на этом округе представителя «Слуги народа», третьим тогда финишировал выдвиженец «Батькивщины».

До этого 208-ой округ считался вотчиной Ляшко. В 2014 году Радикальная партия Ляшко взяла там первое место, набрав почти 24%. Это был единственный округ в стране, где они одержали победу. По данным СМИ, конкурентом Ляшка, вероятно, станет экс-глава Офиса президента Андрей Богдан. Вероятно, своих кандидатов также представят «Европейская солидарность», «Батькивщина» и ОПЗЖ.