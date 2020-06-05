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Ресторани і кафе у Києві не відкриються: в МОЗ назвали причину, фото — ОП

Ресторани і кафе у Києві не відкриються: в МОЗ назвали причину (ІНФОГРАФІКА, ФОТО)

5 чер 2020, 10:49
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У Києві сьогодні не мають права відкриватися ресторани, кафе та всі заклади громадського харчування. Така ситуація склалася попри запровадження нових пом’якшень у карантині з 5 червня.

Головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що у столиці та кількох областях цей етап ослаблення карантину скасували.

Причиною є високий рівень захворюваності на COVID-19. Кафе і ресторани і далі будуть працювати тільки «на винос» та на літніх терасах.

Столиця не відповідає епідеміологічним показникам, які дозволили б пом’якшити карантин. Кафе і ресторани і раніше можуть працювати тільки на винос і приймати гостей на літніх терасах, — заявив Ляшко.

Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області трьом критеріям — інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), завантаженість ліжок і охоплення тестуванням.

Станом на 5 червня пом’якшувати карантин не дозволяє ситуація у Києві і ще семи регіонах: Волинській, Рівненській, Донецькій, Львівській, Житомирській, Луганській і Чернівецькій областях.

У разі, якщо ці заклади відкриються у вказаних регіонах, це буде порушенням постанови про введення адаптивного карантину, — повідомив Ляшко.

У Києві сьогодні деякі невеликі кафе відкрилися, а от у «Макдональдсі» вирішили поберегтися. Журналіст PavlovskiyNewsперевірив роботу кафе та закладів громадського харчування.

Увечері сказали, що збільшилася кількість захворювань. Щодня будуть переглядати відкриття, — розповів співробітник «Макдональдса».

Якщо епідеміологічна ситуація нормалізується, ресторан швидкого харчування в повній мірі запрацює з наступного тижня.

Ресторани і кафе у Києві не відкриються: в МОЗ назвали причину, фото — Pavlovskiy News



Ресторани і кафе у Києві не відкриються: в МОЗ назвали причину, фото — Pavlovskiy News

Джерело: Ракурс


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