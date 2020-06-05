Аваков: Переважна більшість поліцейських — гідні люди, не треба усіх огульно звинувачувати

https://racurs.ua/ua/n139303-avakov-nazvav-policiu-vidobrajennyam-suspilstva-i-zaklykav-ne-zvynuvachuvaty-ogulno-vsih-kopiv.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, під час сьогоднішнього виступу у Верховній Раді попросив огульно не звинувачувати усіх поліцейських у зв’язку з прикрими інцидентами у Кагарлику та Броварах.

МВС — зріс українського суспільства, відображення суспільства з усіма його особливостями… У будь-якій поліції світу зустрічаються проблеми… У відділі поліції Кагарлика стався прикрий інцидент… Негідників заарештували… Серед нас є герої, трудяги і ті, хто порушує закон, — заявив міністр за трибуною Ради.

За його словами, події у Кагарлику неприпустимі і потребують негайної реакції. Разом з тим, глава МВС закликав не порівнювати цей резонансний інцидент з ситуацією у Врадіївці 2013 року.