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Ракурс
Аваков: Переважна більшість поліцейських — гідні люди, не треба усіх огульно звинувачувати

Аваков назвав поліцію відображенням суспільства і закликав не звинувачувати огульно всіх копів

5 чер 2020, 10:33
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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, під час сьогоднішнього виступу у Верховній Раді попросив огульно не звинувачувати усіх поліцейських у зв’язку з прикрими інцидентами у Кагарлику та Броварах.

МВС — зріс українського суспільства, відображення суспільства з усіма його особливостями… У будь-якій поліції світу зустрічаються проблеми… У відділі поліції Кагарлика стався прикрий інцидент… Негідників заарештували… Серед нас є герої, трудяги і ті, хто порушує закон, — заявив міністр за трибуною Ради.

За його словами, події у Кагарлику неприпустимі і потребують негайної реакції. Разом з тим, глава МВС закликав не порівнювати цей резонансний інцидент з ситуацією у Врадіївці 2013 року.



Використовуючи цей інцидент дехто намагається порівнювати його з інцидентом у Врадіївці. Але це різні речі. Ми нічого не приховуємо… У поліції служать десятки тисяч поліцейських, як розкривають злочини, працюють в зоні ООС. Я закликаю вас не звинувачувати огульно всіх поліцейських… Переважна більшість поліцейських — гідні люди… А негідники не мають очорнити всю поліцію, — резюмував міністр.

Джерело: Ракурс


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