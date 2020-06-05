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Аваков: Подавляющее большинство полицейских — достойные люди, не надо огульно всех обвинять
Аваков назвал полицию зеркалом общества и призвал не обвинять огульно всех коповhttps://racurs.ua/n139303-avakov-nazval-policiu-zerkalom-obschestva-i-prizval-ne-obvinyat-ogulno-vseh-kopov.htmlРакурс
Арсен Аваков, министр внутренних дел, во время сегодняшнего выступления в Верховной Раде попросил огульно не обвинять всех полицейских в связи с досадными инцидентами в Кагарлыке и Броварах.
МВД — срез украинского общества, отражение общества со всеми его особенностями… В любой полиции мира встречаются проблемы… В отделе полиции Кагарлыка произошел досадный инцидент… Негодяев арестовали…, — заявил министр с трибуны Рады.
По его словам, события в Кагарлыке недопустимы и требуют немедленной реакции. Вместе с тем, глава МВД призвал не сравнивать этот резонансный инцидент с ситуацией во Врадиевке 2013 года.
Используя этот инцидент некоторые пытаются сравнивать его с инцидентом во Врадиевке. Но это разные вещи. Мы ничего не скрываем… В полиции служат десятки тысяч полицейских, которые раскрывают преступления, работают в зоне ООС. Я призываю вас не обвинять огульно всех полицейских… Подавляющее большинство полицейских — достойные люди… А негодяи не должны очернить всю полицию, — резюмировал министр.