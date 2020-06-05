Аваков: Подавляющее большинство полицейских — достойные люди, не надо огульно всех обвинять

https://racurs.ua/n139303-avakov-nazval-policiu-zerkalom-obschestva-i-prizval-ne-obvinyat-ogulno-vseh-kopov.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел, во время сегодняшнего выступления в Верховной Раде попросил огульно не обвинять всех полицейских в связи с досадными инцидентами в Кагарлыке и Броварах.

МВД — срез украинского общества, отражение общества со всеми его особенностями… В любой полиции мира встречаются проблемы… В отделе полиции Кагарлыка произошел досадный инцидент… Негодяев арестовали…, — заявил министр с трибуны Рады.

По его словам, события в Кагарлыке недопустимы и требуют немедленной реакции. Вместе с тем, глава МВД призвал не сравнивать этот резонансный инцидент с ситуацией во Врадиевке 2013 года.