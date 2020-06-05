Задержание банды полицейских. Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований разоблачило банду действующих сотрудников полиции.

Следователи ГБР совместно с СБУ и прокуратурой задержали в Днепропетровской области трех начальников Павлоградского отдела полиции и четырех оперативников. По месту работы и жительства задержанных провели более 20 санкционированных обысков. Были изъяты вещественные доказательства, доказывающие фальсификацию уголовных производств, средства пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Оказалось, что злоумышленники последние полтора года заставляли граждан совершать преступления, чтобы повышать показатели в работе полиции. Людей избивали и психологически на них давили, чтобы те занимались кражами, торговали оружием и наркотиками. За совершение преступлений полицейские предоставляли потерпевшим деньги и наркотические вещества. Затем этих лиц привлекали к уголовной ответственности.

Всем задержанным уже сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких. Ожидается, что суд арестует подозреваемых. Оборотням в погонах инкриминируют совершение преступлений по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 185 (кража), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчаткой), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 25 мая суд арестовал полицейских из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании женщины и избиении мужчины в местном отделении полиции.