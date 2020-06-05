Реформа Нацполиции. Фото: МВД

https://racurs.ua/n139295-vinovny-predshestvenniki-u-avakova-obvinili-dekanoidze-v-provale-reformy-policii.html

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Реформа Национальной полиции, начатая в 2015 году, так и не была окончена. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что в провале реформы виновна бывшая глава Нацполиции — Хатия Деканоидзе.

По его словам, одно из доказательств провала реформы — то, что один из полицейских-насильников в Кагарлыке успешно прошел переаттестацию в 2016 году. Об этом Геращенко рассказал в комментарии «Радіо Свобода».

По его словам, переаттестация, организованная Деканоидзе, не только не дала результата, но и привела к развалу полиции. В частности, после нее в Кагарлыкском отделении полиции остался полицейский, который в дальнейшем совершил насильственные действия.

При этом, по его словам, за последние семь лет полиция изменилась до неузнаваемости. Так, если раньше случаи пыток и изнасилования в полицейских участках могли скрывать месяцами, то насильников из Кагарлыка задержали уже через час после обращения женщины в больницу.

Он также заявил, что патрульная полиция работает прозрачно. По словам Геращенко, нет ни одного депутата или чиновника, которые могут сказать, что откупились от патрульных. И многие полицейские являются героями. Так, например, после получения информации о перестрелке в Броварах уже через две минуты на место прибыли пятеро полицейских, которые начали задерживать нарушителей, хотя знали, что там стреляют.

Напомним, ранее Деканоидзе заявила, что реформа Нацполиции, начатая ею, не была завершена. Была реформирована только патрульная полиция, а вот криминальная, где больше всего коррупции, осталась такой, как и была. Кроме того, по ее словам, не исчезла и совковая система в Министерстве внутренних дел. Поэтому в МВД нужно менять все, в том числе верхушку.