Реформа Нацполіції. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n139295-provyna-poperednykiv-u-avakova-zvynuvatyly-dekanoidze-v-provali-reformy-policiyi.html

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Реформа Національної поліції, розпочата в 2015 році, так і не була завершена. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що провина за провал реформи лежить на колишній голові Нацполіції Хатії Деканоідзе.

За його словами, один із доказів провалу реформи — те, що один із поліцейських-ґвалтівників з Кагарлика успішно пройшов переатестацію в 2016 році. Про це Геращенко розповів в коментарі «Радіо Свобода».

За його словами, переатестація, організована Деканоїдзе, не тільки не дала результату, але і призвела до розвалу поліції. Зокрема, після неї в Кагарлицькому відділку поліції залишився поліцейський, який в подальшому скоїв насильницькі дії.

Водночас, за його словами, за останні сім років поліція змінилася до невпізнаваності. Так, якщо раніше випадки тортур і зґвалтування в поліцейських ділянках могли приховувати місяцями, то ґвалтівників з Кагарлика затримали вже через годину після звернення жінки до лікарні.

Він також заявив, що патрульна поліція працює прозоро. За словами Геращенка, немає жодного депутата чи чиновника, які можуть сказати, що відкупилися від патрульних. І багато поліцейських є героями. Так, наприклад, після отримання інформації про стрілянину в Броварах вже через дві хвилини на місце прибули п’ятеро поліцейських, які почали затримувати порушників, хоча знали, що там стріляють.

Нагадаємо, раніше Деканоідзе заявила, що реформа Нацполіції, яка була розпочата нею, не завершена. Була реформована тільки патрульна поліція, а ось кримінальна, де найбільше корупції, залишилася такою, як і була. Окрім того, за її словами, не зникла і совкова система в Міністерстві внутрішніх справ. Тому в МВС потрібно міняти все, зокрема верхівку.