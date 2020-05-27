Совкова система в МВС не зникла. Фото: Громадське телебачення

https://racurs.ua/ua/n138864-sovkova-systema-v-mvs-ne-znykla-treba-prybyraty-vsu-verhivku-dekanoidze.html

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Реформа Національної поліції не була завершена. У 2015−2016 роках відбувалося реформування лише патрульної поліції, а після цього треба було реформувати й кримінальну. Але цього не відбулося, тому у суспільства згодом можуть виникнути питання.

Окрім того, не зникла й совкова система у Міністерстві внутрішніх справ (МВС). Щоб це змінити, одних реформ недостатньо — треба замінити усю політичну верхівку країни. Про це розповіла екс-очільник Нацполіції України Хатія Деканоідзе в інтерв’ю DW.

Коментуючи зґвалтування жінки поліцейськими у Київській області, Деканоідзе зазначила, що проблема у недореформуванні Нацполіції. У 2015−2016 роках відбувся лише перший етап, який стосувався патрульних, а от кримінальну поліцію не реформували. Проте саме це було найважливішим, адже кримінальна поліція була замішана в корупції та рекеті. Через це й відбулося повернення в систему методів старої міліції.

Деканоідзе також вважає, що для зміни багаторічної совкової системи однієї реформи недостатньо — треба змінювати усю верхівку як Міністерства внутрішніх справ, так і загалом країни. За її словами, ця верхівка звикла покривати «своїх», саме тому відбуваються так звані фасадні реформи — коли суспільству показують зміни, хоча насправді всередині система залишається такою ж, як і була.

Екс-очільник Нацполіції уточнила, що названа нею верхівка — це вся політична еліта країни, яка не підтримує зміни. Сюди можна віднести президента, Верховну Раду та Кабмін.

Нагадаємо, 26 травня столичний суд відправив двох поліцейських із Кагарлицького відділку поліції на 60 днів до СІЗО без права внесення застави. Правоохоронців звинувачують у знущаннях та зґвалтуванні дівчини. Напередодні цього інциденту у селищі Стави пограбували магазин, через який дівчину як свідка викликали на допит у Кагарлицьке відділення поліції.