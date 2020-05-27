Совковая система в МВД не исчезла. Фото: Громадське телебачення

https://racurs.ua/n138864-sovkovaya-sistema-v-mvd-ne-ischezla-nado-ubirat-vsu-verhushku-dekanoidze.html

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Реформа Национальной полиции не была завершена. В 2015—2016 годах происходило реформирование только патрульной полиции, а после этого надо было реформировать и криминальную. Но этого не произошло, поэтому у общества впоследствии могут возникнуть вопросы.

Кроме того, не исчезла и совковая система в Министерстве внутренних дел (МВД). Чтобы это изменить, одних реформ недостаточно — нужно сменить всю политическую верхушку страны. Об этом рассказала экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе в интервью DW.

Комментируя изнасилование женщины полицейскими в Киевской области, Деканоидзе отметила, что проблема в недореформировании Нацполиции. В 2015—2016 годах состоялся только первый этап, коснувшийся патрульных, а вот криминальную полицию не реформировали. Однако именно это было самым важным, ведь криминальная полиция была замешана в коррупции и рэкете. Из-за этого и произошел возврат к системе методов старой милиции.

Деканоидзе также считает, что для изменения многолетней совковой системы одной реформы недостаточно — нужно менять всю верхушку как Министерства внутренних дел, так и в целом страны. По ее словам, эта верхушка привыкла прикрывать «своих», поэтому происходят так называемые фасадные реформы — когда обществу показывают изменения, хотя на самом деле внутри система остается такой же, как и была.

Экс-глава Нацполиции уточнила, что названная ею верхушка — это вся политическая элита страны, которая не поддерживает изменения. Сюда можно отнести президента, Верховную Раду и Кабмин.

Напомним, 26 мая столичный суд отправил двух полицейских из Кагарлыкского отделения полиции на 60 дней в СИЗО без права внесения залога. Правоохранителей обвиняют в издевательствах и изнасиловании девушки. Накануне этого инцидента в поселке Ставы ограбили магазин, из-за чего девушку в качестве свидетеля вызвали на допрос в полицию.