Завтра Всесвітній день охорони довкілля. Фото: flickr.com

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День охорони довкілля, який був заснований Генеральною асамблеєю ООН 15 грудня 1972 року, завтра відзначають у світі.

Головна мета свята — стимулювати активну діяльність світового співтовариства, спрямовану на збереження балансу в природі та навколишньому середовищі. Експерти заявляють, що щороку через забруднення повітря в світі передчасно помирає близько 7 млн людей. При цьому більша частина людей страждає від забруднення повітря у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Крім того, 5 червня вшановується пам’ять святителя Леонтія Ростовського, якого в народі ще називають Левоном Огірочником або Конопляником. Наші предки цього дня закінчували сіяти огірки. Також було прийнято сіяти коноплі. Щоб зібрати хороший урожай конопель, в зерна, приготовані для посіву, селяни клали пасхальне яйце. Під час сівби промовляли наступні слова: «У кого конопелька, у того і подвійна копійка», Роди, Боже, коноплю білу, як яйце".

Народні прикмети та повір’я на 5 червня:

Огірки, які висадили на день Леонтія, найкраще підходять для засолювання.

Багато оводів 5 червня — буде багатий урожай.

День ангела 5 червня відзначають: Адріан, Андрій, Василь, Геннадій, Гнат, Давид, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Ісай, Касьян, Костянтин, Леонтій, Михайло, Микита, Олександр, Петро, Роман, Сильвестр, Федір, Яків та Юлія.

Нагадаємо, сьогодні у світі відзначають День безневинних дітей — жертв агресії. Він відзначається щорічно в річницю бомбардування житлових кварталів Бейрута Збройними силами Ізраїлю.