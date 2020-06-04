У Сенаті США обіцяють руйнівні санкції проти Nord Stream 2. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n139293-u-senati-ssha-pidgotuvaly-ruynivni-sankciyi-proty-pivnichnogo-potoku-2.html

Ракурс

Санкції проти «Північного потоку-2"планує розширити влада Сполучених Штатів Америки.

У Сенат вже внесли законопроект про нові санкції проти компаній, що беруть участь у спорудженні російського газогону. Автори документу, республіканець Тед Круз і демократ Джин Шахін, обіцяють, що санкції будуть руйнівними. Документ посилює санкції законопроекту «Про енергетичну безпеку Європи», який блокує завершення будівництва Nord Stream 2. Про це 4 червня повідомляє «Радіо Свобода».

Новий проект закону передбачає запровадження санкцій не лише проти компаній, які безпосередньо займаються укладанням труб, а й проти тих, хто надає їм юридичну допомогу або страхові послуги.

Як відомо, США виступають проти «Північного потоку-2». У Вашингтоні заявляють, що газогін зробить Європу залежною від Москви. Думки Сполучених Штатів поділяють Україна і кілька країн Євросоюзу. Німеччина, Австрія та деякі інші країни, компанії яких беруть участь у будівництві, захищають Nord Stream 2.

Нагадаємо, польський антимонопольний регулятор (UOKiK) відкрив кримінальну справу проти «Газпрому» за відмову надати документи щодо газопроводу «Північний потік-2». В UOKiK заявили, що газогону загрожує штраф до 50 млн євро.