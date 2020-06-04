Літак Boeing 747. Фото: flickr.com

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Ракурс

Пасажирський Boeing 747−8i дизайнерська фірма Cabinet Alberto Pinto трансформувала у приватний літак, який вже називають «літаючим палацом».

Над перетворенням авіалайнера умільці працювали чотири роки. Наразі літак вражає оздобленням салону. Всередині повітряного судна розмістили кілька спалень класу люкс. Кожна з них доповнена ванною та гардеробною. Також в літаку розмістили їдальню та величезну вітальню з трьома диванами і журнальними столиками. Пасажири мають змогу керувати освітленням та телевізійними екранами. Про це повідомляє видання Daily Star.

Літак, який раніше був розрахований на 400 пасажирів, наразі може перевозити 30−40 осіб. Повітряна машина без дозаправки може подолати відстань у 12,4 тис. км.

На думку експертів, цей приватний літак може стати дуже популярним серед заможних людей, оскільки багато пасажирів через пандемію коронавірусу побоюються користуватися послугами комерційних авіакомпаній.

Нагадаємо, у травні французька авіакомпанія Frenchbee встановила рекорд у внутрішніх безпосадочних перельотах за всю історію авіації. Загальний шлях, який подолав літак Airbus A350−900, становить 16 тис. 126 км. На це йому знадобилося 16 годин й 49 хвилин.