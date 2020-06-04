Самолет Boeing 747. Фото: flickr.com

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Ракурс

Пассажирский Boeing 747−8i дизайнерская фирма Cabinet Alberto Pinto трансформировала в частный самолет, который уже называют «летающим дворцом».

Над превращением авиалайнера умельцы работали четыре года. Сейчас самолет поражает отделкой салона. Внутри воздушного судна разместили несколько спален класса люкс. Каждая из них дополнена ванной и гардеробной. Также в самолете разместили столовую и огромную гостиную с тремя диванами и журнальными столиками. Пассажиры могут управлять освещением и телевизионными экранами. Об этом сообщает издание Daily Star.

Самолет, который ранее был рассчитан на 400 пассажиров, сейчас может перевозить 30−40 человек. Воздушная машина без дозаправки может преодолеть расстояние в 12,4 тыс. км.

По мнению экспертов, этот частный самолет может стать очень популярным среди состоятельных людей, поскольку много пассажиров из-за пандемии коронавируса опасаются пользоваться услугами коммерческих авиакомпаний.

Напомним, в мае французская авиакомпания Frenchbee установила рекорд в внутренних беспосадочных перелетах за всю историю авиации. Общий путь, который преодолел самолет Airbus A350−900, составляет 16 тыс. 126 км. На это ему понадобилось 16 часов и 49 минут.