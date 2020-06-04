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Ракурс
Раиса Богатырева. Фото: ТСН

Антикоррупционный суд отменил меру пресечения экс-главе Минздрава Богатыревой

4 июн 2020, 21:13
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 4 июня отменила меру пресечения бывшему главе Министерства здравоохранения Раисе Богатыревой.

Фемида приняла такое решение из-за невручения прокуратурой Киева Богатыревой сообщения о подозрении. Таким образом суд удовлетворил апелляцию стороны защиты. Адвокаты бывшей соратницы Януковича просили отменить решение столичного Печерского райсуда от 28 августа 2019 года об аресте с альтернативой внесения залога. Об этом сегодня сообщает «Судебная власть Украины».

В ВАКС отметили, что в ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения не были приняты меры для устранения указанных нарушений норм уголовно-процессуального закона.



Как известно, в 2014 году Раису Богатыреву обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей правоохранители инкриминируют растрату 63,5 млн грн на закупку иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн грн на закупку инсулинов.

Напомним, 27 июля 2019 года полиция задержала бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву. Перед тем соратница президента-беглеца Виктора Януковича скрывалась от следствия почти пять лет.

Источник: Ракурс


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