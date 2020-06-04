Степанов озвучил условия работы залов ресторанов и кафе. Фото: InfoResist

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Ракурс

Карантин в Украине смягчают постепенно и завтра, 5 июня, будет снят запрет на работу залов ресторанов и кафе. Но работа заведений общественного питания будет возможна лишь при соблюдении определенных условий.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал запреты, которые необходимо соблюдать при работе залов ресторанов и кафе. Об этом министр сообщил в Facebook.

В заведения нельзя заходить без сопровождения работника учреждения.

Запрещена работа детских комнат и проведение праздников, банкетов, мастер-классов и публичных событий, в которых участвуют более десяти человек.

Запрещается готовить блюда на открытых кухнях, кроме тех, что ограждены от посетителей перегородкой.

За одним столом могут находиться не более четырех человек без учета детей.

Запрещается самообслуживание в заведениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые предметы должны выдаваться персоналом заведений по просьбе посетителей.

А вот работа буфетов с самообслуживанием, в том числе для самостоятельного налива напитков посетителями, пока что будет запрещена.

Степанов добавил, что правила для летних террас, а также для заведений, работающих на вынос, не изменились и остаются в силе.

Как ранее писал «Ракурс», 2 июня под стенами Кабмина состоялся митинг рестораторов. Владельцы заведений общественного питания требовали разрешить работу залов ресторанов и кафе.