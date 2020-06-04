Преступление на Полтавщине. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n139289-na-poltavschine-muj-zajivo-sjeg-byvshuu-jenu-v-magazine-foto-video.html

Ракурс

В Кременчуге муж сжег свою бывшую жену в одном из городских магазинов.

Ужасное преступление произошло 4 июня около 16.00. Бывший муж жертвы пришел в магазин декоративной косметики и бытовой химии, где она работала продавцом. Он закрыл дверь помещения изнутри, облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавшая скончалась на месте от травм. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Очевидцы вызвали полицию и на место происшествия сразу прибыл спецназ, патрульные и спасатели. На тот момент магазин уже вовсю горел. Злоумышленника силовики задержали.

Областная полиция начала уголовное производство по факту гибели женщины за ч. 2 п. 5 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Убийце грозит тюремный срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, летом 2019 года в Запорожье задержали мужчину, который пытался заживо сжечь свою сожительницу после ссоры. Пострадавшая получила 90% ожогов головы, туловища и конечностей.