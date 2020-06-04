Злочин на Полтавщині. Фото: Нацполіція

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У Кременчуці чоловік спалив свою колишню дружину в одному з міських магазинів.

Жахливий злочин стався 4 червня близько 16.00. Колишній чоловік жертви прийшов до магазину декоративної косметики та побутової хімії, де вона працювала продавцем. Він зачинив двері приміщення зсередини, облив жінку легкозаймистою рідиною та підпалив. Постраждала померла на місці від травм. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Очевидці викликали поліції і на місце події відразу прибули спецпризначенці, патрульні та рятувальники. На той момент магазин вже палав. Зловмисника силовики затримали.

Обласна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі жінки за ч. 2 п. 5 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вбивці загрожує тюремний строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, влітку 2019 року у Запоріжжі затримали чоловіка, котрий намагався живцем спалити свою співмешканку після сварки. Постраждала дістала 90% опіків голови, тулуба та кінцівок.