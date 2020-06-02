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Митинг рестораторов под Кабмином. Фото: Макс Требухов

«Все хотят быть Велюр»: рестораторы устроили шумную демонстрацию под Кабмином (ФОТО, ВИДЕО)

2 июн 2020, 13:08
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Митинг в Киеве сегодня устроили представители украинской ресторанной ассоциации.

Предприниматели, представляющие различные рестораны и заведения общественного питания, под зданием Кабмина требуют разрешить работу ресторанов в помещениях. Участие в демонстрации принимают несколько десятков человек. Об этом 2 июня сообщает LB.ua.

Люди лупят ложками и черпаками по кастрюлям, на улице очень громко. Митингующие держат в руках плакаты со слоганами: «Все хотят быть Велюр», «Думай-те! Открывай-те!», «Пора шастать по ресторанам», «Нас миллион, дайте работать!».

Митинг рестораторов под Кабмином. Фото: Макс Требухов

Митинг рестораторов под Кабмином. Фото: Макс Требухов

Митинг рестораторов под Кабмином. Фото: Макс Требухов

Митинг рестораторов под Кабмином. Фото: Макс Требухов



Напомним, в апреле в Киеве под Офисом президента прошла необычная акция протеста в виде пикника. Организатором акции выступил совладелец сети ресторанов Tarantino family Дмитрий Федотенков, а ее участниками стали киевские рестораторы и жители Киева.


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