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Мітинг рестораторів під Кабміном. Фото: Макс Требухов

«Всі хочуть бути Велюр»: ресторатори влаштували гучну демонстрацію під Кабміном (ФОТО, ВІДЕО)

2 чер 2020, 13:08
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Мітинг у Києві сьогодні влаштували представники української ресторанної асоціації.

Підприємці, представляють різні ресторани і заклади громадського харчування, під будівлею Кабміну вимагають дозволити роботу ресторанів у приміщеннях. Участь у демонстрації беруть кілька десятків осіб. Про це 2 червня повідомляє LB.ua.

Люди гатять ложками і черпаками по каструлях, на вулиці дуже гучно. Мітингувальники тримають у руках плакати зі слоганами: «Всі хочуть бути Велюр», «Думай-те! Відкривай-те!», «Пора шастати по ресторанах», «Нас мільйон, дайте працювати!».

Мітинг рестораторів під Кабміном. Фото: Макс Требухов

Мітинг рестораторів під Кабміном. Фото: Макс Требухов

Мітинг рестораторів під Кабміном. Фото: Макс Требухов

Мітинг рестораторів під Кабміном. Фото: Макс Требухов



Нагадаємо, у квітні в Києві під Офісом президента пройшла незвичайна акція протесту у вигляді пікніка. Організатором акції виступив співвласник мережі ресторанів Tarantino family Дмитро Федотенков, а її учасниками стали київські ресторатори та жителі Києва.


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