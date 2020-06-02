Мітинг рестораторів під Кабміном. Фото: Макс Требухов

https://racurs.ua/ua/n139131-vsi-hochut-buty-velur-restoratory-vlashtuvaly-guchnu-demonstraciu-pid-kabminom-foto-video.html

Ракурс

Мітинг у Києві сьогодні влаштували представники української ресторанної асоціації.

Підприємці, представляють різні ресторани і заклади громадського харчування, під будівлею Кабміну вимагають дозволити роботу ресторанів у приміщеннях. Участь у демонстрації беруть кілька десятків осіб. Про це 2 червня повідомляє LB.ua.

Люди гатять ложками і черпаками по каструлях, на вулиці дуже гучно. Мітингувальники тримають у руках плакати зі слоганами: «Всі хочуть бути Велюр», «Думай-те! Відкривай-те!», «Пора шастати по ресторанах», «Нас мільйон, дайте працювати!».

Нагадаємо, у квітні в Києві під Офісом президента пройшла незвичайна акція протесту у вигляді пікніка. Організатором акції виступив співвласник мережі ресторанів Tarantino family Дмитро Федотенков, а її учасниками стали київські ресторатори та жителі Києва.