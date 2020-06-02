В Україні проведуть інвентаризацію лісів — закон, фото — Pixabay

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Інвентаризацію лісів проведуть в Україні. Верховна Рада 2 червня ухвалила в цілому відповідний законопроект.

У другому читанні за закон № 2379 «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів» проголосували 322 нардепи. Попередньо Рада ухвалила цей закон 5 лютого.

Новація створює законодавчі умови впровадження в Україні національної лісової інвентаризації як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі.

У Лісовому кодексі з’явилася нова стаття — «Національна інвентаризація лісів». У ній законодавці обумовили зміст та особливості проведення обліку лісів. Його пропонується проводити щорічно.

Обсяг бюджетних коштів, необхідний для проведення національної інвентаризації лісів, визначений в розмірі близько 9 млн грн щорічно (2 млн грн на утримання постійного персоналу державної спеціалізованої організації і 3 млн грн на оплату праці тимчасових працівників, що проводитимуть обстеження лісів).

Розрахунковий рівень необхідних витрат змінюється від 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в окремі роки.

У пояснювальній записці до закону його автори повідомили, що в Україні державний облік лісів проводили у 1996 та 2011 роках, а нині актуальної інформації про ліси України немає. При цьому, процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних лісовпорядкування не дозволяє отримати статистично достовірні оцінки показників.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні повноцінно запрацював централізований облік деревини. В уряді запевняють, що походження кожного дерева фіксуватимуть, а прозорість стане запорукою змін у лісовій галузі.