В Україні проведуть інвентаризацію лісів — законhttps://racurs.ua/ua/n139129-v-ukrayini-provedut-inventaryzaciu-lisiv-zakon.htmlРакурс
Інвентаризацію лісів проведуть в Україні. Верховна Рада 2 червня ухвалила в цілому відповідний законопроект.
У другому читанні за закон № 2379 «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів» проголосували 322 нардепи. Попередньо Рада ухвалила цей закон 5 лютого.
Новація створює законодавчі умови впровадження в Україні національної лісової інвентаризації як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі.
У Лісовому кодексі з’явилася нова стаття — «Національна інвентаризація лісів». У ній законодавці обумовили зміст та особливості проведення обліку лісів. Його пропонується проводити щорічно.
Обсяг бюджетних коштів, необхідний для проведення національної інвентаризації лісів, визначений в розмірі близько 9 млн грн щорічно (2 млн грн на утримання постійного персоналу державної спеціалізованої організації і 3 млн грн на оплату праці тимчасових працівників, що проводитимуть обстеження лісів).
Розрахунковий рівень необхідних витрат змінюється від 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в окремі роки.
У пояснювальній записці до закону його автори повідомили, що в Україні державний облік лісів проводили у 1996 та 2011 роках, а нині актуальної інформації про ліси України немає. При цьому, процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних лісовпорядкування не дозволяє отримати статистично достовірні оцінки показників.
Нагадаємо, з 1 лютого в Україні повноцінно запрацював централізований облік деревини. В уряді запевняють, що походження кожного дерева фіксуватимуть, а прозорість стане запорукою змін у лісовій галузі.