В Украине проведут инвентаризацию лесов — закон, фото — Pixabay

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Инвентаризацию лесов проведут в Украине. Верховная Рада 2 июня приняла в целом соответствующий законопроект.

Во втором чтении за закон № 2379 «О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов» проголосовали 322 депутата. Предварительно Рада приняла этот закон 5 февраля.

Новация создает законодательные условия внедрения в Украине национальной лесной инвентаризации в качестве новой системы сбора и систематизации данных о лесах в общегосударственном масштабе.

В Лесном кодексе появилась новая статья — «Национальная инвентаризация лесов». В ней законодатели обусловили содержание и особенности проведения учета лесов. Его предлагается проводить ежегодно.

Объем бюджетных средств, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 млн грн ежегодно (2 млн грн на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации и 3 млн грн на оплату труда временных работников, которые будут проводить обследование лесов).

Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в отдельные годы.

В пояснительной записке к закону его авторы сообщили, что в Украине государственный учет лесов проводили в 1996 и 2011 годах, а сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. При этом процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесоустройства не позволяет получить статистически достоверные оценки показателей.

Напомним, с 1 февраля в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины. В правительстве уверяют, что происхождение каждого дерева будут фиксировать, а прозрачность станет залогом перемен в лесной отрасли.