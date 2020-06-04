Степанов назвав умови роботи залів ресторанів і кафе. Фото: InfoResist

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Ракурс

Карантин в Україні пом’якшують поступово і завтра, 5 червня, буде знято заборону на роботу залів ресторанів і кафе. Але робота закладів громадського харчування буде можлива лише за умови дотримання певних обмежень.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав заборони, яких необхідно дотримуватися під час роботи залів ресторанів і кафе. Про це міністр повідомив у Facebook.

До закладу не можна заходити без супроводу працівника установи.

Заборонена робота дитячих кімнат і проведення свят, банкетів, майстер-класів та публічних подій, у яких беруть участь понад десять осіб.

Забороняється готувати страви на відкритих кухнях, крім тих, що огороджені від відвідувачів перегородкою.

За одним столом можуть перебувати не більше чотирьох осіб без урахування дітей.

Забороняється самообслуговування у закладах швидкого харчування. Підноси, блюда, напої і столові предмети повинні видаватися персоналом закладів на прохання відвідувачів.

А ось робота буфетів із самообслуговуванням, у тому числі для самостійного наливання напоїв відвідувачами, поки що буде заборонена.

Степанов додав, що правила для літніх терас, а також для закладів, що працюють на виніс, не змінилися і залишаються в силі.

Як раніше писав «Ракурс», 2 червня під стінами Кабміну відбувся мітинг рестораторів. Власники закладів громадського харчування вимагали дозволити роботу залів ресторанів і кафе.