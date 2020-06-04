Раїса Богатирьова. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n139291-antykorupciynyy-sud-skasuvav-zapobijnyy-zahid-eks-glavi-moz-bogatyroviy.html

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 4 червня скасувала запобіжний захід колишньому главі Міністерства охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій.

Феміда ухвалила таке рішення через невручення прокуратурою Києва Богатирьовій повідомлення про підозру. Таким чином суд задовольнив апеляцію сторони захисту. Адвокати колишньої соратниці Януковича просили скасувати рішення столичного Печерського райсуду від 28 серпня 2019 року про арешт із альтернативою внесення застави. Про сьогодні повідомляє «Судова влада України».

У ВАКС відзначили, що в ході розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу не були прийняті заходи для усунення зазначених порушень норм кримінально процесуального закону.

Як відомо, в 2014 році Раїсу Богатирьову звинуватили в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Їй правоохоронці інкримінують розтрату 63,5 млн грн на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн грн на закупівлю інсулінів.

Нагадаємо, 27 липня 2019 року поліція затримала колишнього міністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову. Перед тим соратниця президента-втікача Віктора Януковича ховалася від слідства майже п’ять років.