Північний потік 2: Берлін відмовився вивести газогін з-під дії газової директиви ЄС на догоду РФ

https://racurs.ua/ua/n138240-berlin-vidmovyvsya-vyvesty-pivnichnyy-potik-2-z-pid-diyi-gazovoyi-dyrektyvy-ievrosouzu.html

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Проект «Північний потік 2», 51% акцій компанії-оператора якого належить російському газовому монополісту «Газпром», реалізовуватиметься в рамках правил газової директиви Євросоюзу. Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газогону на звільнення від регулювання, згідно із законодавством ЄС.

Маємо велику перемогу у Берліні: щойно німецький незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проекту «Північний потік-2» виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream2 вирішуватиме німецька Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність, — написав посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

Раніше повідомлялося, що «Північний потік-2» не відповідає вимогам закону про енергетику для звільнення від регулювання, адже його не вдалося добудувати до 23 травня 2019 року. Компанія Nord Stream 2 AG направляла заявку німецькому регулятору на початку 2020 року, намагаючись використати «лазівку» у німецькому законодавстві, що надає можливість звільнення від регулювання ЄС у випадку побудови газогонів до травня 2019 року. Водночас «Північний потік-2» й досі не добудували.

У заявці російської компанії наводився аргумент, що поняття «добудований» або «завершений» не потрібно трактувати вузько, але у Німеччині з цим не погодилися.

Звільнення від виконання вимог газової директиви дозволило б операторові Nord Stream 2 AG експлуатувати «Північний потік-2», який наразі ще прокладається дном Балтійського моря. Газова директива ЄС передбачає поділ видів діяльності з постачання і транспортування газу, а також можливість доступу до газогону третіх осіб. У випадку з «Північним потоком — 2» це дозволяло б росіянам завантажувати газогін лише наполовину, а ще 50% його потужностей мали б бути доступними для оренди альтернативними постачальниками.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини і президент Християнсько-демократичного союзу Анегрет Крамп-Карренбауер заявила, що газогін «Північний потік-2» все ж буде добудований. Водночас у США розробили законопроект, яким передбачено нові обмежувальні заходи проти компаній, що беруть участь у будівництві «Північного потоку-2».

На думку Європарламенту, «Північний потік-2» не відповідає стратегічним інтересам Європейського Союзу.

Нагадаємо, втрати України від запуску цього газогону можуть скласти приблизно 3 млрд дол.