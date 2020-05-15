Северный поток 2: Берлин отказался вывести газопровод из-под действия газовой директивы ЕС в угоду РФ

https://racurs.ua/n138240-berlin-otkazalsya-vyvesti-severnyy-potok-2-iz-pod-deystviya-gazovoy-direktivy-es-v-ugodu-rossii.html

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Проект «Северный поток 2», 51% акций компании-оператора которого владеет российский газовый монополист «Газпром», будет реализовываться в рамках правил газовой директивы Евросоюза. Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода на освобождение от регулирования ЕС.

У нас большая победа в Берлине: только что немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur окончательно отказал предоставить проекту «Северный поток-2» исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream2 будет решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность, — написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Северный поток-2» не соответствует требованиям закона об энергетике для освобождения от регулирования, ведь его не удалось достроить до 23 мая 2019 года. Компания Nord Stream 2 AG направляла заявку немецкому регулятору в начале 2020 года, пытаясь использовать «лазейку» в немецком законодательстве, предоставляющую возможность вывода из-под норм законодательства ЕС в случае завершения строительства газопроводов до мая 2019 года. В то же время «Северный поток-2» до сих пор не достроили.

В заявке российской компании приводился аргумент, что понятие «достроен» или «завершен» не нужно трактовать узко, но в Германии с этим не согласились.

Освобождение от выполнения требований газовой директивы позволило бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать «Северный поток-2», который сейчас еще прокладывается по дну Балтийского моря. Газовая директива ЕС предусматривает разделение видов деятельности по поставке и транспортировке газа, а также возможность доступа к газопроводу третьих лиц. В случае с «Северным потоком — 2» это позволяло бы россиянам загружать газопровод лишь наполовину, а еще 50% его мощностей должны были быть доступными для аренды альтернативными поставщиками.

Напомним, ранее министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что газопровод «Северный поток-2» все же будет достроен. В то же время в США разработали законопроект, предусматривающий новые ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».

По мнению Европарламента, «Северный поток-2» не отвечает стратегическим интересам Европейского Союза.

Напомним, потери Украины от запуска этого газопровода могут составить примерно 3 млрд долларов.