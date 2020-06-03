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Ракурс
Фонтан в Астрахані, скрішнот відео

Аварійний фонтан висотою з шестиповерховий будинок затопив мікрорайон у російському облцентрі (ВІДЕО)

3 чер 2020, 19:16
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Аварія на тепломережах в російському місті Астрахані призвела до затоплення цілого мікрорайону.

Під час гідравлічних випробувань тепломереж у Кіровському районі міста виник фонтан висотою з шестиповерховий будинок, повідомляє місцеве видання AST-NEWS.ru.

Зазначається, що співробітники комунальних служб виїхали на місце інциденту лише через півгодини і відключили воду. За цей час вода встигла затопити кілька вулиць. За повідомленнями місцевих ЗМІ, на її відкачування комунальники витратили понад чотири години.

Загалом у місті сьогодні виникло кілька інцидентів різного масштабу з фонтанами, які почали бити з під землі в результаті проведення гідравлічних випробувань. Відео цих інцидентів невдовзі з’явилися в соцмережах.



Нагадаємо, нещодавно в російському місті Норільську в результаті аварії на місцевій ТЕЦ до водойм потрапили понад 20 тис. тонн дизпалива. Експерти побоюються, що на відновлення екології знадобляться десятки років.

Джерело: Ракурс


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