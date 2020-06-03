Фонтан в Астрахані, скрішнот відео

https://racurs.ua/ua/n139215-avariynyy-fontan-vysotou-z-shestypoverhovyy-budynok-zatopyv-mikrorayon-u-rosiyskomu-oblcentri.html

Ракурс

Аварія на тепломережах в російському місті Астрахані призвела до затоплення цілого мікрорайону.

Під час гідравлічних випробувань тепломереж у Кіровському районі міста виник фонтан висотою з шестиповерховий будинок, повідомляє місцеве видання AST-NEWS.ru.

Зазначається, що співробітники комунальних служб виїхали на місце інциденту лише через півгодини і відключили воду. За цей час вода встигла затопити кілька вулиць. За повідомленнями місцевих ЗМІ, на її відкачування комунальники витратили понад чотири години.

Загалом у місті сьогодні виникло кілька інцидентів різного масштабу з фонтанами, які почали бити з під землі в результаті проведення гідравлічних випробувань. Відео цих інцидентів невдовзі з’явилися в соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно в російському місті Норільську в результаті аварії на місцевій ТЕЦ до водойм потрапили понад 20 тис. тонн дизпалива. Експерти побоюються, що на відновлення екології знадобляться десятки років.