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Ракурс
Фонтан в Астрахани, скришнот видео

Аварийный фонтан высотой с шестиэтажный дом затопил микрорайон в российском облцентре (ВИДЕО)

3 июн 2020, 19:16
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Авария на теплосетях в российском городе Астрахани привела к затоплению целого микрорайона.

Во время гидравлических испытаний теплосетей в Кировском районе города возник фонтан высотой с шестиэтажный дом, сообщает местное издание AST-NEWS.ru.

Отмечается, что сотрудники коммунальных служб выехали на место инцидента только спустя полчаса и отключили воду. За это время вода успела затопить несколько улиц. По сообщениям местных СМИ, на ее откачки коммунальщики потратили более четырех часов.

Всего в городе сегодня возникло несколько инцидентов разного масштаба с фонтанами, которые начали бить из-под земли в результате проведения гидравлических испытаний. Видео этих инцидентов вскоре появились в соцсетях.



Напомним, недавно в российском городе Норильске в результате аварии на местной ТЭЦ в водоемы попали более 20 тыс. тонн дизтоплива. Эксперты опасаются, что на восстановление экологии понадобятся десятки лет.

Источник: Ракурс


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