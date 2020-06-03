Фонтан в Астрахани, скришнот видео

https://racurs.ua/n139215-avariynyy-fontan-vysotoy-s-shestietajnyy-dom-zatopil-mikrorayon-v-rossiyskom-oblcentre-video.html

Ракурс

Авария на теплосетях в российском городе Астрахани привела к затоплению целого микрорайона.

Во время гидравлических испытаний теплосетей в Кировском районе города возник фонтан высотой с шестиэтажный дом, сообщает местное издание AST-NEWS.ru.

Отмечается, что сотрудники коммунальных служб выехали на место инцидента только спустя полчаса и отключили воду. За это время вода успела затопить несколько улиц. По сообщениям местных СМИ, на ее откачки коммунальщики потратили более четырех часов.

Всего в городе сегодня возникло несколько инцидентов разного масштаба с фонтанами, которые начали бить из-под земли в результате проведения гидравлических испытаний. Видео этих инцидентов вскоре появились в соцсетях.

Напомним, недавно в российском городе Норильске в результате аварии на местной ТЭЦ в водоемы попали более 20 тыс. тонн дизтоплива. Эксперты опасаются, что на восстановление экологии понадобятся десятки лет.