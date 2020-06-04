В Сенате США обещают разрушительные санкции против Nord Stream 2. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/n139293-v-senate-ssha-podgotovili-razrushitelnye-sankcii-protiv-severnogo-potoka-2.html

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Санкции против «Северного потока-2» планируют расширить власти Соединенных Штатов Америки.

В Сенат уже внесли законопроект о новых санкциях против компаний, участвующих в сооружении российского газопровода. Авторы документа, республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин, обещают, что санкции будут разрушительными. Документ ужесточает санкции законопроекта «Об энергетической безопасности Европы», который блокирует завершения строительства Nord Stream 2. Об этом 4 июня сообщает «Радіо Свобода».

Новый проект закона предусматривает введение санкций не только против компаний, которые непосредственно занимаются укладкой труб, но и против тех, кто оказывает им юридическую помощь или страховые услуги.

Как известно, США выступают против «Северного потока-2». В Вашингтоне заявляют, что газопровод сделает Европу зависимой от Москвы. Мысли Соединенных Штатов разделяют Украина и ряд стран Евросоюза. Германия, Австрия и некоторые другие страны, компании которых участвуют в строительстве, защищают Nord Stream 2.

Напомним, польский антимонопольный регулятор (UOKiK) открыл уголовное дело против «Газпрома» за отказ предоставить документы по газопроводу «Северный поток-2». В UOKiK заявили, что «Газпрому» грозит штраф до 50 млн евро.