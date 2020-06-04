Завтра Всемирный день охраны окружающей среды. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n139294-zavtra-vsemirnyy-den-ohrany-okrujauschey-sredy-i-den-levona-ogurechnika.html

Ракурс

День охраны окружающей среды, который был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 15 декабря 1972 года, завтра отмечают в мире.

Главная цель праздника — стимулировать активную деятельность мирового сообщества, направленную на сохранение баланса в природе и окружающей среде. Эксперты заявляют, что ежегодно из-за загрязнения воздуха в мире преждевременно умирает около 7 млн человек. При этом большая часть людей страдает от загрязнения воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, 5 июня почитается память святителя Леонтия Ростовского, которого в народе еще называют Левоном Огуречником или Конопляником. Наши предки в этот день заканчивали сеять огурцы. Также было принято сеять коноплю. Чтобы собрать хороший урожай конопли, в зерна, приготовленные для посева, крестьяне клали пасхальное яйцо. Во время сева произносили следующие слова: «У кого конопелька, у того и двойная копейка», «Дай, Боже, конопли белой, как яйцо».

Народные приметы и поверья на 5 июня:

Огурцы, которые высадили на день Леонтия, лучше всего подходят для засолки.

Много оводов 5 июня — будет богатый урожай.

День ангела 5 июня отмечают: Адриан, Андрей, Василий, Геннадий, Игнат, Давид, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Исай, Касьян, Константин, Леонтий, Михаил, Никита, Александр, Петр, Роман, Сильвестр, Федор, Яков и Юлия.

Напомним, сегодня в мире отмечают День невинных детей — жертв агрессии. Он отмечается ежегодно в годовщину бомбардировки жилых кварталов Бейрута Вооруженными силами Израиля.