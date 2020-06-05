Затримання банди поліцейських. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n139301-dbr-zatrymalo-bandu-policeyskyh-dlya-pidvyschennya-pokaznykiv-roboty-zmushuvaly-gromadyan-krasty.html

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Державне бюро розслідувань викрило банду діючих співробітників поліції.

Слідчі ДБР спільно з СБУ та прокуратурою затримали в Дніпропетровській області трьох начальників Павлоградського відділу поліції та чотирьох оперативників. За місцем роботи та проживання затриманих провели понад 20 санкціонованих обшуків. Були вилучені речові докази, що доводять фальсифікацію кримінальних проваджень, засоби катування та інші докази, які підтверджують злочинну діяльність співробітників поліції. Про це 5 червня повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань.

Виявилося, що зловмисники останні півтора роки змушували громадян вчиняти злочини, щоб підвищувати показники у роботі поліції. Людей били та психологічно на них тиснули, щоб ті займалися крадіжками, торгували зброєю та наркотиками. За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші та наркотичні речовини. Потім цих осіб притягували до кримінальної відповідальності.

Всім затриманим вже повідомили про підозру у вчиненні низки злочинів, у тому числі тяжких. Очікується, що суд арештує підозрюваних. Перевертням у погонах інкримінують вчинення злочинів за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 2 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою), ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотиків) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25 травня суд арештував поліцейських із Кагарлика, які підозрюються у зґвалтуванні жінки та побитті чоловіка у місцевому відділку поліції.