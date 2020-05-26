Кагарлицького “перевертня в погонах” арештовано. Фото: NewsRoom

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Ракурс

Поліцейський із Кагарлика Сергій Сулима, котрий є одним із підозрюваних у зґвалтуванні жінки та побитті чоловіка у місцевому відділку поліції, сьогодні отримав запобіжний захід і після засідання суду вирушить у СІЗО.

Сулима дістав два місяці арешту без права на заставу. Рішення на закритому засіданні ухвалив Голосіївський райсуд столиці.

Відомо, що Сулима має на утриманні 7-місячне немовля. Своєї провини на суді підозрюваний не визнав.

Про катування людей у поліції Кагарлика в Київській області стало відомо 25 травня, коли молода жінка за підтримки медиків заявила, що її жорстоко побили і зґвалтували у своєму кабінеті двоє тамтешніх правоохоронців. Згодом виявилося, що «перевертні у погонах» катували ще одну людину — чоловіку зламали ніс і ребра, стріляли над головою та погрожували зґвалтуванням.

Після цього весь відділок поліції розформували і відправили на переатестацію, а підозрюваних звільнили з правоохоронних органів і затримали. Державне бюро розслідувань повідомило їм про підозру у груповому зґвалтуванні (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України) та перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152 і ч. 2 ст. 365 КК України).