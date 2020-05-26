Кагарлыкский «оборотень в погонах» арестован. Фото: NewsRoom

https://racurs.ua/n138802-kagarlykskiy-oboroten-v-pogonah-arestovan.html

Ракурс

Полицейский из Кагарлыка Сергей Сулима, который является одним из подозреваемых в изнасиловании женщины и избиении мужчины в местном отделении полиции, сегодня получил меру пресечения и после заседания суда отправится в СИЗО.

Сулиму взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Решение на закрытом заседании принял Голосеевский райсуд столицы.

Известно, что у Сулимы на содержании находится 7-месячный младенец. Своей вины на суде подозреваемый не признал.

О пытках людей в полиции Кагарлыка в Киевской области стало известно 25 мая, когда молодая женщина при поддержке медиков заявила, что ее жестоко избили и изнасиловали в своем кабинете двое местных правоохранителей. Впоследствии оказалось, что «оборотни в погонах» пытали еще одного человека — мужчине сломали нос и ребра, стреляли над головой и угрожали изнасилованием.

После этого весь участок полиции расформировали и отправили на переаттестацию, а подозреваемых уволили из правоохранительных органов и задержали. Государственное бюро расследований сообщило им о подозрении в групповом изнасиловании (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий с применением насилия (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152 и ч. 2 ст. 365 УК Украина).