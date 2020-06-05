Оточення Коломойського накручувало до 49% на поставках для «Центренерго", фото — УП

https://racurs.ua/ua/n139300-otochennya-kolomoyskogo-nakruchuvalo-do-49-na-postavkah-dlya-centrenergo-shemy.html

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Структури Ігоря Коломойського могли заробити на держпідприємстві «Центренерго» понад 4 млрд грн, постачаючи газ та вугілля з накруткою 20−49%.

У розслідуванні програми «Схеми» проаналізували документи про фінансову діяльність «Центренерго» у четвертому кварталі 2019 року і першому кварталі 2020 року.

Згідно з ними, 59% вугілля з жовтня 2019 року по березень 2020 року «Центренерго» закупило у компаніях «Рекорд Систем» і «Синтез Ойл» (загальна сума контрактів склала відповідно 2,4 і 1,6 млрд грн.). При цьому, як стверджують журналісти, вугілля продавали за цінами, іноді вище ринкових на 20%.

З січня 2020 року газ на «Центренерго» постачала компанія «Юнайтед енерджі» —22,6 млн куб. м на суму понад 103 млн грн. Ця компанія нібито була посередником для операцій «Укрнафти», чиїм акціонером разом із «Нафтогазом» є група «Приват».

«Укрнафта» продавала «Юнайтед Енерджі» газ за ціною 3,5−3,9 тис. грн за 1 тис. куб. м, а «Юнайтед Енерджі» поставляла газ на «Центренерго» вже за 5,2 тис. за тисячу кубометрів (дорожче на 33−49%).

Коломойський прокоментував журналістам, що не має відношення до діяльності компаній, в яких є акціонером. Він пояснив, що не приймає управлінські рішення.

Утім, зв’язки олігарха із цими компаніями підтверджують і закупівлі газу та електроенергії в інших операторів ринку, які пов’язані із Коломойським (Покровський та Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати, Нікопольский та Запорізький заводи феросплавів, «Дніпроазот», «Укртатнафта», «Ексімнафтопродукт», «Нафтохімік Прикарпаття», «Одесанафтопродукт», «Нафтопереробний комплекс «Галичина»).

Минулого тижня держава в особі Фонду держмайна відновила контроль над компанією «Центренерго». 29 травня на «Центренерго» був представлений новий виконуючий обов’язки глави компанії — Олександр Корчинський. Рішення про його призначення було прийнято Кабміном ще в лютому. Однак його реалізація блокувалася судом, а також неодноразовими «мінуваннями» будівлі Фонду держмайна, де засідала наглядова рада «Центренерго». З липня 2019 року в.о. глави «Центренерго» був Володимир Потапенко, якого пов’язують з Коломойським. Торік підприємство отримало 2 млрд грн чистого збитку.

«Центренерго» вважалося одним з найбільш одіозних і найбільш корупційних об'єктів держвласності, який виробляв 30% теплової генерації і 15% загальної потужності виробництва електроенергії в Україні. Впродовж 20 років неформальний контроль на «Центренерго» здійснювали різні зовнішні куратори, планомірно викачуючи з компанії прибуток і ресурси.

Згідно з експертними оцінками, з 2004 року з компанії шляхом різного роду схем було виведено близько 100 млрд грн.