Верховна Рада зібралася заслухати доповідь Авакова і внести зміни до держбюджету. Фото: Слово і Діло

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Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує заслухати доповідь міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про розслідування деяких гучних справ, а також розглянути низку законопроектів.

Засідання Ради сьогодні почнеться з години запитань до уряду. Аваков розповість про свою роботу на посаді глави МВС, а також звітуватиме про розслідування резонансних кримінальних подій, зокрема, перестрілки в Броварах і зґвалтуванні жінки у поліцейському відділку Кагарлика.

Після цього народні депутати планують внести до порядку денного законопроекти № 3509, 3509−1, 3509−2 про зміни до державного бюджету на 2020 рік. Також буде розглянуто законопроект про створення тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів.

Окрім того, нардепи хочуть розглянути у другому читанні проект закону № 3354 про депутатські звернення. Цим законопроектом пропонується ввести штрафи за ненадання інформації нардепам за їх зверненнями. До порядку денного внесено і законопроект про недопустимість банкрутства держорганів.

Також парламентарі розглянуть проекти законів про доступ до цифрової інфраструктури, ринку природного газу, будівництво доріг, використання біопалива тощо.

Нагадаємо, під Верховною Радою сьогодні проходять дві акції протесту з вимогою звільнити Авакова. Ще дві відбудуться пізніше.