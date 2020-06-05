Верховная Рада собралась заслушать доклад Авакова и внести изменения в госбюджет. Фото: Слово і Діло

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Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует заслушать доклад министра внутренних дел Арсена Авакова о расследовании некоторых громких дел, а также рассмотреть ряд законопроектов.

Заседание Рады сегодня начнется с часа вопросов к правительству. Аваков расскажет о своей работе на посту главы МВД, а также отчитается о расследовании резонансных криминальных событий, в частности, перестрелки в Броварах и изнасиловании женщины в полицейском участке в Кагарлыке.

После этого народные депутаты планируют внести в повестку дня законопроекты № 3509, 3509−1, 3509−2 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. Также будет рассмотрен законопроект о создании временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов.

Кроме того, нардепы хотят рассмотреть во втором чтении проект закона № 3354 о депутатских обращениях. Этим законопроектом предлагается ввести штрафы за непредоставление информации нардепам по их обращениям. В повестку дня внесен и законопроект о недопустимости банкротства госорганов.

Также парламентарии рассмотрят проекты законов о доступе к цифровой инфраструктуре, рынке природного газа, строительстве дорог, использовании биотоплива и другие.

Напомним, под Верховной Радой сегодня проходят две акции протеста с требованием уволіть Авакова. Еще две состоятся позже.