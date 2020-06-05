В Киеве проходят акции за отставку Авакова. Фото: Радио Свобода

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Арсен Аваков, министр внутренних дел, является неоднозначной фигурой в украинском политикуме. Хотя он и возглавляет Министерство внутренних дел (МВД) уже шесть лет, доверие граждан к нему на низком уровне. В частности, сегодня в Киеве запланированы сразу четыре акции за отставку Авакова.

В 9.00 начались две акции за увольнение главы МВД. Одна из них — «Авакова в отставку!» — проходит возле Верховной Рады Украины. Организаторы говорят, что причиной таких требований является нерасследование громких убийств и злоупотребление властью. Об этом говорится на странице события в Facebook.

Вторую акцию на это время собирает партия «Голос». Депутаты анонсировали проведение акции «Ненаказанное зло убивает. Аваков должен уйти!» под стенами Верховной Рады. Они также собирают в Раде подписи за отставку Авакова.

Кроме того, в 10.00 акцию протеста собирают члены партии «Правый сектор». Организаторы также призывают выходить украинцев на акции протеста не только в Киеве, но и приходить под стены областных государственных администраций в своих регионах.

Также KyivPride и «Центр гражданских свобод» организовывает митинг «Против полицейского произвола в Украине». Он анонсирован на 14.00, его проведут под стенами Кабмина.

Эту дату активисты выбрали не просто так. Именно сегодня, 5 июня, во время заседания Верховной Рады Арсен Аваков расскажет о своей работе на посту главы МВД, а также отчитается о резонансных криминальных событиях, в частности, о перестрелке в Броварах и изнасиловании женщины в полицейском участке в Кагарлыке.

В центре города из-за многочисленных акции увеличили количество правоохранителей. В частности, под Верховной Радой есть представители полиции диалога.

Напомним, что на днях «Голос» начал сбор подписей депутатов за отставку Авакова. Под проектом постановления за его отставку подписались около 50 депутатов от двух фракций — «Слуги народа» и «Голоса», другие нардепы ставить свои подписи не спешат.